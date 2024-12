Zidane sigue trabajando para tomar el mando del Real Madrid por la renuncia de Ancelotti

El Real Madrid hace semanas que sabe que Carlo Ancelotti no seguirá como entrenador la próxima temporada. El técnico italiano considera que su paso por el Santiago Bernabéu ha llegado al final y prefiere irse antes de que le enseñen la puerta de salida. Y a pesar de los rumores que hablan de Xabi Alonso, el principal candidato de Florentino Pérez para sustituir a Ancelotti es Zinedine Zidane, que ya ha demostrado en dos ocasiones su capacidad para conseguir grandes logros en el banquillo del Real Madrid

El francés, que no estaba considerando otras ofertas mientras esperaba para reemplazar a Didier Deschamps en Francia, ha visto truncado su sueño, por lo que estaría dispuesto a regresar al Real Madrid. Zidane, de hecho, ya está planificando su posible regreso al Bernabéu, ya que considera que hay que realizar varios cambios en la plantilla.

Las bajas de Zidane para el Real Madrid

Además de los fichajes imprescindibles que Zidane tiene en la libreta, el francés planea la salida de cuatro jugadores que considera que no tienen el nivel necesario para continuar. Uno de los más destacados es Dani Ceballos, debido a sus problemas de lesiones y a su actitud negativa cuando no juega. Para Zidane, Ceballos solo tendría un rol de suplente, por lo que lo mejor sería su salida. En cuanto a Lucas Vázquez, Zidane no quiere que se marche, aunque el gallego ha mostrado limitaciones físicas para seguir jugando como lateral derecho, especialmente tras la grave lesión de Carvajal.

A estas bajas previsibles, Zidane sumaría dos salidas más, que podrían generar ingresos para el club. El primero es Tchouaméni, al que no convence por su falta de calidad en el manejo del balón, lo que complica la salida de balón del equipo. El segundo, más polémico, es Vinícius, un jugador que nunca ha sido del total agrado de Zidane y que, además, está dificultando la adaptación de Mbappé al equipo.

Los 3 fichajes que plantea Zidane

Por lo que refiere al capítulo de fichajes, Zidane considera imprescindibles 3 incorporaciones. La primera, siguiendo con la teoría del Real Madrid, es Alphonso Davies, una ganga teniendo en cuenta que termina contrato con el Bayern de Múnich y que posiblemente es el mejor lateral izquierdo del mundo.

Zidane, además, quiere un centrocampista de calidad y el nombre que ha puesto encima de la mesa también juega en el Bayern. Se trata de Joshua Kimmich, que aterrizaría al Bernabéu para asumir el hueco que ha dejado Kroos​​​​​​​. El último solo se llevaría a cabo si sale Vinícius, lo que supondría el paso de Mbappé al extremo izquierdo. En este caso, el Madrid necesitaría un 9. El gran sueño sigue siendo Haaland, aunque si no fuera posible a Zidane le convence Viktor Gyökeres, la nueva estrella del fútbol europeo y que milita en el Sporting de Lisboa.