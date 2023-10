Aumentan los problemas para un entrenador de la Serie A y su marcha está cada vez más cerca

José Mourinho puso patas arriba la Serie A y la ciudad de Roma con su llegada a As Roma, uno de los equipos de la ciudad. Revitalizó un equipo y a unos aficionados que llevaban varios años sin luchar por títulos. No obstante, y a pesar de haber logrado alzarse con la UEFA Conference League y haber disputado una final de la Europa Leaugue, los resultados deportivos no son suficientes para cumplir con los objetivos previos establecidos con su llegada.

Así, medios italianos como Sky se hacen eco de que José Mourinho no será entrenador de la Roma más allá de 2024. Los motivos son varios y se acumulan uno tras otro hasta formar una bola de problemas que ya no tiene frenos. El primero de ellos es el alto salario del técnico portugués, siendo el entrenador que más cobra de la Serie A junto con Massimo Allegri -7 millones de euros-. El segundo son los resultados deportivos, pues el equipo no ha sido capaz de clasificarse a Champions League repitiendo dos sextos puestos en las dos temporadas con José Mourinho al mando. De poco vale haber sumado un nuevo título a las vitrinas del club 14 años después del último o ser subcampeón de la Europa League si el equipo no es capaz de entrar en Champions League -competición por la que ingresarían bastante dinero-. También, la temporada actual ha empezado con malas sensaciones y logrando 11 puntos de 24 posibles.

A ello hay que sumar las deudas económicas del club en las que no ayuda el salario de jugadores como Paulo Dybala o Romelu Lukaku, convirtiéndose en el equipo con la tercera masa salarial más alta de Italia. Además, en el club no gusta el factor impredecible que tiene el portugés con un micro delante, pues puede desde atacar a la directiva a atacar a los árbitros y ser sancionado.

En definitiva, los problemas no paran de crecer para un José Mourinho que continuó un año más por una promesa a los jugadores y a la afición cuando le llovían ofertas desde Arabia Saudí para convertirle en el mejor entrenador pagado del mundo. Ahora, con pie y medio fuera de la Roma el interés de varios equipos -Real Madrid, ofertas de Arabia Saudí o la selección de Portugal- vuelven a llamar a su puerta.