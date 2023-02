Campeón del mundo, amigo de Varane, Kanté y Griezmann, peor que Hazard y azote de Di María

Pocos lugares de primera línea en el balompié continental pueden reunir dos decepciones tan grandes como las que tiene la Serie A en la Juventus de Turín y Paul Pogba. El primero, pagando por sus pecados, inmerso en escándalos que han costado la cabeza de un presidente y ahora el ostracismo en la tabla clasificatoria; el segundo, unido al primero, siendo, para variar, un rotundo fracaso, esta vez para la Vecchia Signora. Dejando a un lado su ya lejana trayectoria con Francia, ¿es el amigo de Varane, Kanté y Griezmann y hoy compañero de Ángel Di María uno de los peores fichajes de los últimos tiempos?

Seguramente en este aspecto nombres como Philippe Coutinho o Eden Hazard acudan a sus mentes, sin embargo hay que colocar en su justa medida a Pogboom en la lista de desengaños, porque durante demasiadas temporadas ha sido la sombra de una promesa, esa que ha desangrado en lo económico y deportivo al Manchester United y ahora hace lo propio con el cuadro juventino; esa que, seamos claros, nunca llegó a lo que prometía ser. Y suma y sigue. Esta temporada no ha debutado aún, el tiempo pasa y la incógnita crece; tanto que se ha hablado de rescisión del contrato en la entidad italiana.

Esto último, afirma Fabrizio Romano, no va a ocurrir. No es para menos, es lo que le faltaba a una Juve que ha perdido 15 puntos en la tabla por infracciones, que se ha quedado sin Champions League y que desde luego nos favorita para una Europa League que esta temporada se va a vender muy cara. Pero pongamos en circunstancia su caso, que es digno de estudio.

El francés fue -a sus ya 29 años- un jugador mediocre en Old Trafford para los 105 millones de euros que los diablos rojos pagaron a la Juventus por él, una afrenta devuelta al equipo italiano por los primeros el pasado verano, porque los transalpinos no pagaron por él a los ingleses, pero lo están haciendo en sueldo sin conversión sobre el césped. Por ejemplo, Hazard ha sido un fracaso para el Real Madrid, pero fue la mayor alegría para el Chelsea hace no tanto tiempo, mientras que Coutinho por lo menos ha aportado sobre le césped y ha dejado dinero en caja de Liverpool y (mucho menos) del Barça, pero, ¿qué ha conseguido Pogba para sus clubs desde 2016? Ya saben la respuesta.

Todavía no ha jugado esta temporada, cuesta cerca de 20 millones al club con su salario neto y las últimas informaciones cifran su baja como 'indefinida': el que fue deseo de Zidane hubiera sido, seguramente, un fracaso en Madrid.