Con el OK de Motta, Juventus acuerda la llegada de un socio de Messi en la Selección argentina

La directiva de la Juventus de Italia acelera las gestiones con la Fiorentina para cerrar el traspaso del extremo Nicolás González. El joven de 26 años que viene de ser bicampeón de América con la Selección argentina llega por pedido expreso del entrenador Thiago Motta, quien necesita reforzar ese puesto ante la inminente salida de Federico Chiesa.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, la Vecchia Signora “está preparada para avanzar con el acuerdo de Nico González y se ha programado una ronda final de conversaciones con la Fiorentina para concretarlo”.

En un posteo a través de sus redes sociales, remarcó que el futbolista tiene la intención de llegar a Juventus y está haciendo su parte para que las negociaciones lleguen a buen puerto. “Los clubes trabajan en una cesión con obligación de compra. Avanza bien”, completó Romano.

