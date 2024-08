De Rossi, los tifosi y una charla con su esposa; la historia detrás del ‘NO’ de Dybala a los árabes

El argentino Paulo Dybala fue noticia en los periódicos deportivos más importantes de todo el mundo tras rechazar la millonaria oferta del Al Qadsiah de la Saudi Pro League. El futbolista de 30 años tenía todo arreglado para dejar la Roma pero una charla con su esposa, Oriana Sabatini, y el cariño de los fanáticos de La Loba lo hicieron cambiar de parecer.

Según La Gazzetta dello Sport, “el no decisivo de la esposa: el papel clave de Oriana en la negativa de Dybala a unirse a Arabia”, fue el título del medio tras conocerse el giro inesperado en esta historia.

Por su parte, Corriere dello Sport contó que para Paulo todavía fresco “el celebración en la Plaza Coliseo, las lágrimas en Budapest, el rugido virtual de la afición que lo trata como a un profeta. Todo pasó por su mente sugiriéndole escuchar el ruido del alma. Y eso, en un fútbol cada vez más profesional, le mostró el camino”.

Ese medio, además, divulgó una frase que el jugador de la Roma le manifestó a su entorno después de una oferta para cobrar 27 millones de dólares por año. “No puedo traicionar a esta gente”, contó.

Cuando parecía que La Joya se iba del fútbol de Italia después de 12 años, una publicación en sus redes sociales cambió la historia, con final feliz para los romanos.

“Gracias Roma. Nos vemos el domingo”, soltó Dybala, junto a un video suyo con la casaca de La Loba el día de la multitudinaria presentación.

Al mismo momento, el periodista Fabrizio Romano dio a conocer la noticia tan esperada por todos los hinchas de la Roma: “Dybala se queda en la AS Roma. La oferta de Al-Qadsiah ha sido rechazada”.

⛔️🇸🇦 Paulo Dybala has rejected €75m package as salary spread over three years from Al Qadsiah…



…he wanted to stay at AS Roma. 🟡🔴 pic.twitter.com/UPrU4DWD8L