Fichaje bomba: Paulo Dybala deja la Roma y se muda a la liga Saudí; dolor de cabeza para De Rossi

Luego de varios días de negociación, el argentino Paulo Dybala dejará la Roma para irse al Al Qadsiah, equipo recién ascendido a la Saudi League Pro. El conjunto conducido por Daniele De Rossi pierde una pieza clave para la temporada 2024-2025.

Según informó el periodista Gastón Edul, el equipo asiático pagará 15 millones de euros para fichar a La Joya. “El contrato va a ser por tres años. Ya llegaron a un acuerdo contractual con Dybala y están definiendo los detalles en Italia”, agregó.

De esta forma, el talentoso volante de 30 años dejará la Serie A después de 12 años. En 2012, Dybala llegó a Italia para vestir la camiseta del Palermo. Después de tres temporadas, fue transferido a Juventus, donde fue multicampeón y en 2022 lo despidieron como un ídolo. Su último paso fue por la Roma, club al que llegó de la mano del portugués José Mourinho.

Con su salida, los únicos argentinos que siguen en el equipo de la capital italiana son Leandro Paredes y Matías Soulé.

Vale recordar que, semanas atrás, Dybala dio una entrevista a The Athletic donde le consultaron sobre su futuro. “Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas”, había expresado.

Sin embargo, los 80 millones de euros que embolsará en los próximos 3 años lo hicieron cambiar de opinión.

Equi Fernández ya está en Arabia

Ezequiel "Equi" Fernández dejó a Boca Juniors en Argentina tras ejecutar su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y se convirtió en jugador de Al-Qadsiah de la Saudi Pro League.

El ex futbolista del Xeneize apunta a llegar de la mejor forma al debut liguero el próximo 23 de agosto frente a Al-Fateh como local.

Es importante señalar que el joven de 22 años viene de ser una de las figuras de la Selección argentina sub-23 en los Juegos Olímpicos de París 2024.