Definitivo, el club de la Serie A quiere a Romelu Lukaku: Chelsea ya negocia su salida; 30M en mesa

Solo restan días para que el mercado de traspasos llegue a su fin. La Serie A no se ha quedado atrás en este tema que sigue siendo una tendencia que en las últimas horas sigue dando de qué hablar. La llegada de Álvaro Morata al Milan y la salida de Paulo Dybala al fúbol árabe movieron el mercado en el Calcio, y ahora, un arribo al estadio Diego Maradona está a poco de causar sensación. Precisamente, se trata del futbolista Romelu Lukaku que la pasada temporada vistió los colores de la Roma.

Si se tiene que mencionar la palabra experiencia y hasta garantía, Lukaku cumplen con los requisitos para ganarse los elogios. Entre subidas y bajadas, buenas y malas rachas, el atacante ha estado a disponible cuando el entrenador lo requirió. El '9' tuvo su pasado en Chelsea con quien marcó un antes y un después, para ahora último hacer lo suyo con la loba, no obstante, el elenco 'blue' ve con buenos ojos que el artillero fiche por el Napoli, aunque hay unos detalles aún por discutir.

Los dirigidos por Antonio Conte iniciaron de la peor manera la temporada, con un 0-3 propinado por el Hellas Verona. Ante esto, la dirigencia napolitana está acudiendo a su plan más cercano: Romelu Lukaku. Como informa 'La Gazzeta dello Sport', el club italiano retomó las conversaciones con el Chelsea para concretar la venta del internacional belga.

La historia es otra cuando hay dinero de por medio, ya que la cláusula del ex Roma está valuada en 43 millones de euros. Napoli, por su parte, está dispuesto a transferir 35 millones de euros, más 5 en variables. Sin embargo, el acuerdo ya estaría encaminado y solo sería cuestión de detalles para llegar a un concilio que ponga al atacante de vuelta en Italia.

🚨🔵 Understand Romelu Lukaku and Napoli are getting closer. Official bid on the table.



Club to club talks now into key stages as Chelsea decision is clear: Lukaku and Osimhen, SEPARATE topics.



Full focus on selling Lukaku, then Osimhen story eventually for final days. pic.twitter.com/vLnXKQaPIT