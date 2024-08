Desestimó el Camp Nou y pasó del PSG, pero el descarte estrella de Ten Hag tiene destino en Italia

Tras su exitosa cesión al Borussia Dortmund, Jadon Sancho se ha convertido en uno de los nombres propios de este mercado de verano. El talentoso extremo inglés ha sido capaz de recuperar gran parte de su valor dentro del máximo nivel europeo después de recuperar su mejor versión de la mano de un Dortmund al que llevó hasta la final de Champions. Tal ha sido la revalorización de Sancho, que clubes como Barça y PSG se llegaron a interesar por él. Sin embargo, es la Juventus, el equipo más cercano a su fichaje.

Ante esta situación, como ya ha informado The Athletic, el extremo inglés quiere salir de Old Trafford para emprender una nueva aventura de la mano de la Juventus, en el fútbol italiano. Sin embargo, pese a que el interés es correspondido por ambas partes, en cuanto a la idea de cerrar el traspaso, el citado medio apunta a que el acuerdo será ciertamente complicado.

La realidad es que, tras la importante mejora de Sancho en el Dortmund, el Manchester United no se planteaba dejar salir a su descarte estrella de Erik Ten Hag por menos de 60 millones de euros, hecho que ya os comentamos en su momento, cuando el PSG tanteaba el fichaje del inglés. Sin embargo, la Vecchia Signora no está pasando por un gran momento económico, de modo que las negociaciones serán realmente duras, ya que 60M por Sancho no los van a pagar.

Por otro lado, síntoma de que las negociaciones están avanzando, es el hecho de que Sancho se quedara fuera de la convocatoria para el último partido del United en Premier League, muestra inconfundible de que más pronto que tarde, el inglés vestirá la camisa de los bianconeri.

Ni Barça ni PSG para ir a la Juventus

Tras quedar totalmente desestimadas las opciones de llegar al Camp Nou en calidad de cedido, como llegó a comentar Sport, o de fichar por el PSG como os contamos en Don Balón. Finalmente, el destino de Jadon Sancho está en Turín, de la mano de una Juventus que ha decidido apostar con todo por el todavía joven y talentoso extremo inglés.