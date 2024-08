Dybala en la Roma tras el ‘NO’ a los árabes; ovación de los hinchas y dura derrota ante el Empoli

Paulo Dybala fue ovacionado este domingo en el Estadio Olímpico de Roma después de rechazar la oferta de 75 millones de euros del Al-Qadsiah de la Saudi Pro League. Tras la derrota ante el Empoli 1-2, el argentino reveló cuáles fueron los factores que lo motivaron a decir “NO” a semejante propuesta.

En diálogo con la prensa, el jugador surgido de Instituto de Córdoba expresó: “Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día".

La Joya, además, manifestó que “no podés ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso. Para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma", completó.

🟡🔴 Dybala on rejecting €75m salary in three years from Al Qadsiah: “I have considered my family, my wife, the city, the team, the national team… people talk about money but I considered many factors”.



“I’m 30, I’ve considered all factors and I’m very happy to stay”. pic.twitter.com/eVDuo9TZuL