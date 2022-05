Dybala se carga al ex del Barça; el Inter decide y Laporta espera

El futuro de Paulo Dybala parece estar a cada minuto que pasa más cerca del Inter de Milán. El crack argentino ya se despidió de la hinchada de la Juventus hace unos días y se va a marchar rumbo a San Siro después de que en el año 2015 llegara procedente del Palermo. Los rumores están a punto de convertirse en una realidad y de hecho las diferentes informaciones que salen desde Italia hablan de que próximamente firmará con el Inter un contrato de entre tres y cuatro años de duración.

Es una gran noticia sin duda tanto para el delantero argentino como para el Inter, que va a contar con un futbolista talentoso, pero no tanto para otros ya que la plantilla necesita huecos disponibles. Y es que La Gazzetta dello Sport ha publicado recientemente que uno de los damnificados por la llegada de Dybala va a ser el chileno Alexis Sánchez. Ambos ocupan una demarcación similar en el terreno de juego y en el Inter se decantan claramente por el ex de la Juventus y no por el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona.

Pese a todo, la campaña que ha realizado Alexis Sánchez no ha sido mala. Es cierto que no ha sido una pieza indiscutible para los neroazzurros pero aún así ha logrado terminar el curso con nueve goles anotados, repartidos entre las cuatro competiciones que ha disputado: Serie A, Champions League, Copa de Italia y Supercopa de Italia. Siempre voluntarioso en el esfuerzo, en su contra juega con que Dybala es un futbolista con mucha más calidad en sus piernas y los 33 años que tiene ya el chileno a sus espaldas.

Alexis tiene contrato por una temporada más con el Inter, hasta el año 2023, pero ya le están buscando una salida. Desde que salió del Fútbol Club Barcelona, la trayectoria del atacante ha sido incierta y tan solo llegó a encontrar cierta regularidad en el Arsenal. Después pasó por el Manchester United, donde fue cedido al Inter hasta terminar firmando definitivamente por el conjunto italiano. Ahora, es muy probable que Alexis tenga que encontrar un nuevo destino.