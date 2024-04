El enfriamiento con Zidane obliga a la Juve a elegir otro verdugo para Allegri: la gran revelación

Tras conseguir una victoria en la Serie A que certifica prácticamente la presencia de la Juventus en la próxima edición de la Champions League, el club es protagonista hoy porque, según afirman fuentes del país, está en conversaciones avanzadas con el exjugador y actual entrenador Thiago Motta para que se haga cargo del banquillo técnico del equipo, según informes recientes que han sacudido el mundo del fútbol italiano.

Massimiliano Allegri no dispone de posibilidad seguir al frente del proyecto y la directiva bianconera ha estado buscando activamente un nuevo estratega para liderar al equipo hacia el éxito, y parece que Motta es el principal candidato en este momento. Eso sí, no olvidemos que la vecchia signora trató de convencer a Zinedine Zidane el verano pasado, pero el técnico francés no parece estar por la labor de regresar a los banquillos a corto plazo.

Thiago Motta tiene una amplia experiencia en el fútbol italiano y europeo. Como jugador, pasó gran parte de su carrera en la Serie A, destacando especialmente en su paso por el Inter de Milán, donde ganó varios títulos de liga y la Champions League. Además, representó a la selección italiana en la Eurocopa de 2012. Tras su retiro como jugador, Motta incursionó en el mundo de la dirección técnica y a día de hoy está al frente de un Bolonia que ya se puede catalogar como el equipo revelación de la temporada en el Calcio.

Las negociaciones entre la Juventus y Motta se han intensificado en los últimos días, con ambas partes expresando un interés mutuo en llegar a un acuerdo. La directiva de la Juventus ve en el traspsalino un entrenador joven y ambicioso que podría inyectar nueva energía al equipo y llevarlo a nuevas alturas tanto en la liga doméstica como en competiciones europeas.

Por su parte, Motta ve en la Juventus una oportunidad emocionante para dar el siguiente paso en su carrera como entrenador. Con un plantel talentoso y recursos financieros significativos a su disposición, el desafío de liderar a uno de los clubes más grandes de Europa se postula como irresistible para el técnico brasileño-italiano.