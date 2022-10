El Milan busca '9' y le quiere quitar al Madrid el recambio de Benzema

Zlatan Ibrahimovic se encuentra en la recta final de su recuperación, se prevé que el delantero sueco vuelva a los entrenamientos con el Milan durante el Mundial de Qatar y que se vuelva a los terrenos de juego tras éste. Mientras, Olivier Giroud y Divock Origi están haciendo las veces de delantero centro del conjunto rossoneri, pero ambos se marcharán, si todo va bien, con sus respectivas selecciones a la disputa del Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre. El temor de Stefano Pioli es que alguno de los dos vuelva lesionado o que den un bajón físico, por lo que la junta directiva del equipo italiano estaría trabajando en la búsqueda de un nuevo delantero que se pudiese incorporar en enero, parece haberlo encontrado y se lo podría quitar al Real Madrid, ya que sonó en verano como recambio de Karim Benzema.

Tal y como ha informado el prestigioso periodista italiano Fabrizio Romano el AC. Milan habría preguntado al Chelsea por Armando Broja. Tras dos temporadas siendo cedido, primero al Vitesse y después al Southampton, el conjunto londinense decidió este verano quedarse con el delantero albanés y darle una oportunidad en el primer equipo. La salida de Romelu Lukaku presagiaba que contaría con muchos minutos, pero tras 10 jornadas de Premier League disputadas, lo cierto es que el delantero ha participado en 8 encuentros, siendo titular solamente en uno de ellos, precisamente el último encuentro ante el Brentford, y solamente ha anotado un gol.

A pesar de ello Armando Broja se siente con confianza para luchar por un puesto en el ataque de Graham Potter, pero desde fuera, los grandes clubes europeos monitorean los movimientos de uno de los delanteros con más proyección del continente. El AC. Milán ha preguntado por él en varias ocasiones y según Fabrizio Romano, de momento, solo se ha encontrado con la negativa del conjunto londinense a dejarle salir.

El Real Madrid estuvo interesado en él

Este verano Armando Broja sonó en más de una ocasión para reforzar la delantera blanca si finalmente se conseguía dar salida a Mariano Díaz. No fue así, al final el atacante dominicano se negó a salir y no pudo llegar otro ‘9’, pero en el club sondearon la opción del goleador albanés como recambio de Benzema esta temporada si conseguían liberar la ficha del ex del Lyon. Ahora el Madrid tiene otros objetivos, y uno de ellos es Erling Haaland.