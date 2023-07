Amrabat, el pivote defensivo que desea media Europa, puede encontrar acomodo en la Liga

El mercado de fichajes en Italia está siendo de lo más llamativo y ya nada sorprende a estas alturas. El listón y nivel de la competición, solo han impulsado a subir el propio rendimiento de la liga y eso ha sido bien recibido por todos los aficionados al fútbol. El calcio puede presumir del puesto que se merece y ya presume como una de las cinco grandes ligas del viejo continente.

Pero al igual que son muchos lo interesados en recalar en el país transalpino, otros también estarían interesados en hacer el camino contrario. Es el caso de perfiles como el Sofyan Amrabat. Pieza clave en el esquema de la Fiorentina, pero que su buen hacer sobre el verde habría impulsado su idea de seguir probando suerte lejos de aquella liga.

La situación del jugador en su equipo

La situación entre club y jugador habría llegado a un punto de no retorno. Por ello, la iniciativa del equipo violeta ha sido apartarle de sus funciones y no contar con él. Por ahora, ni se lo llevarían de pretemporada dejando un gran vacío en el medio campo. La Fiorentina terminó octava en su competición doméstica, a seis puntos de puestos Conference, no logró su principal objetivo y en parte fue debido a esa relajación general. El futbolista marroquí, clave en el desarrollo de su juego y con un papel fundamental con su país en el Mundial de Qatar, ha demostrado conseguir una buena lista de motivos como para hacerle creer a sus pretendientes que está dispuesto a dar el salto a cualquier equipo que esté a su alcance.

Su contrato expira a partir del curso que viene, en 2024, aunque tiene opción a adquirir otro más si él mismo lo deseara. Pero parece que dicha particularidad no la va a ejecutar y tomará otro destino diferente.

En España, equipos como el Atlético de Madrid o el FC. Barcelona ya mostraron cierto interés para incorporarle. El que más ha puesto de su parte hasta ahora, han sido los colchoneros. Entre ambos se gustan y los dos aprueban un mismo modelo de trabajo. Con un valor de mercado de 30 millones de euros, su llegada a la liga podría suponer un salto de calidad gigantesco. El equipo colchonero también estaría siendo de lo más optimista para acercarlo a Madrid, pero falta aprobar dichas posturas.

Las opciones del mediocentro

Es de un perfil del agrado de Simeone que estaría dispuesto a hacerle un hueco ya que busca a un jugador de su estilo. Rocoso, roquero, llegador al área y con buena conducción, tiene todas las premisas necesarias para triunfar dónde quiera.

Su actual equipo, se habría cansado de sus comportamientos y de ahí a esa mala relación que ha acabado por crisparse del todo. Según los rotativos italianos, Il Corriere dello Sport, desvelaba una serie de conflictos tensos entre ambas partes. El mal comportamiento o su antideportividad, habrían acabado con la paciencia de sus directivos que ya le colocan 100% en el mercado.

La opción del Barça se ha enfriado y mientras equipos procedentes de la Premier como el Manchester United, estarían aprovechando la ocasión para presentar sus servicios. Ten Hag sería otro de sus grandes valedores, pero estaría deseando un nuevo rumbo dónde consolidarse como tal. La otra opción que ya ha muchos se le plantea es fugarse rumbo a Arabia pero ese escenario, ni por mucho dinero de por medio, todavía lo acepta. Este quiere seguir compitiendo al máximo nivel y sabe que en Europa lo puede seguir teniendo.