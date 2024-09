Era el mejor canterano del Real Madrid, Ancelotti y Florentino lo echaron y ya es un crack en Italia

Si bien es cierto que en el Real Madrid no hay ninguna falta de cracks ni grandes jugadores, la realidad es que perder a los mejores talentos formados en la cartera no es un plato de buen gusto para ningún club del mundo. En este sentido, pese a que el conjunto de Chamartín no acostumbra a apostar por el talento formado en la casa, ver a un talento como Nico Paz brillar en Italia sigue doliendo un poco.

Y es que, por mucho que Florentino Pérez se guardara una opción de recompra y un 50% en el caso de una futura venta del jugador, seguro que no hubiera molestado a absolutamente nadie en el Real Madrid, ver al jugador brillar con la camiseta blanca. En especial esta temporada, donde las numerosas lesiones hubieran dado alguna que otra oportunidad al talentoso canterano, que, ya es un todo un ídolo en el Como, donde, de la mano de Cesc Fàbregas y junto a Sergi Roberto está dando pasos agigantados para ser es gran talento que proyectaban en las categorías inferiores del Real Madrid.

Solo faltaban confianza y minutos

La realidad es que, a principios de temporada era imposible que Carlo Ancelotti pudiera garantizar algún tipo de continuidad a Nico Paz de cara a esta temporada. Con jugadores como Arda Güler, Brahim o Modric en el banquillo, imaginar al canterano pasando por delante era toda una utopía que, en ningún caso iba a suceder, hecho que precipitó una venta de 6 millones que ya comienza a parecer una cantidad ridícula, dado el genial desempeño de Nico Paz en Italia.

Y es que, solo faltaban confianza y minutos para que el argentino fuera capaz de sacar a relucir su mejor versión, la cual, a sus 20 años lleva a Nico a presentarse como un jugador más que interesante en el próximo mercado, donde, el Real Madrid deberá tomar una importante decisión a la hora de, o bien repescar a su canterano o aceptar su venta con la pérdida de toda opción de recompra, a cambio de recibir el 50% del precio del traspaso. Toda una joya por pulir el talento nacido en Santa Cruz de Tenerife.