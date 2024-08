Es la llave para el culebrón Joao Félix-Simeone y Juventus lo sabe; se va por Pedro Neto

El posible regreso de Joao Félix al Chelsea está causando revuelo en el mercado.



A contrarreloj, Atlético Madrid esta buscando cerrar la venta del portugués, que no está en los planes de Diego Simeone. La ayuda para esta operación podría llegar desde Italia.



Con la llegada de Pedro Neto por 60 millones de euros, los blues están analizando encontrarle una salida para Raheem Sterling, quien podría abrirle la puerta a Félix. En el partido frente al City, Enzo Maresca decidió dejarlo fuera de la convocatoria y los directivos londinenses apoyan al italiano.



A falta del comunicado oficial, Mundo Deportivo confirma que el Atlético de Madrid y el Chelsea tienen un acuerdo total por el traspaso definitivo de Joao, el mismo se cerrará a cambio de 50 millones de euros fijos, más otros cinco en variables, una oferta que al menos en lo verbal, está cerrada pero hasta que no esten estampadas la firmas, todo puede ocurrir.

🚨🔵 Chelsea fully support Maresca’s technical decision on Raheem Sterling not being part of the squad vs Man City.



It was communicated on Friday and the club is 100% supportive with Maresca, fully behind him. pic.twitter.com/chY0Q6pa6Y