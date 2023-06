Florentino luchó contra Al-Khelaïfi por él y Kylian Mbappé y José Mourinho es quien se lo lleva

Mucho y bien se están moviendo la AS Roma y José Mourinho, que parece no se irá al Paris Saint-Germain, en este mercado de fichajes, habiendo ya confirmado dos que son de altura y uno más en camino, como es el mediocentro del Arsenal, Granit Xhaka. Ahora bien, no nos detenemos en el suizo esta vez, sino en un jugador que a sus 24 años se va a la capital italiana tras haber estado en la agenda de Real Madrid y PSG en tiempos de la tentación blanca con Kylian Mbappé.

La Roma, campeona de la Conference League la pasada campaña, y subcampeón de la Europa League en esta temporada, ha confirmado que ficha a Evan Ndicka y sobre todo a Houssem Aouar, el jugador al que nos referimos, toda una estrella de la Ligue1 y que sonó tanto para ir al Real Madrid como para hacer lo propio por el Paris Saint-Germain. Fue en tiempos en la casa blanca de Zinedine Zidane cuando Aouar estuvo muy cerca de ser atacado por el Real Madrid, pero finalmente el asunto Mbappé acaparó todos los focos del club español hasta la debacle en este asunto hace dos temporadas. Curiosamente, Mbappé hasta el momento ha fracasado en los grandes objetivos del PSG y vuelve a sonar para el Madrid en 2024.

Fichaje de altura y con mensaje a sus pretendientes

Tiago Pinto, director deportivo del club gialorosi sacaba pecho del fichaje del joven futbolista asegurando que “su deseo de venir a la Roma, a pesar de haber llamado la atención de varios clubes a nivel internacional, es motivo de satisfacción para nosotros”. Últimamente su nivel le había hecho descender del cartel de los grandes del continente, pero seguía siendo un objeto preciado para equipos de LaLiga y la Bundesliga como Betis o Eintracht de Frankfurt, decidiéndose finalmente por la propuesta del gigante de la Serie A, donde coincidirá, salvo sorpresa, con Mourinho. Veremos si este salto le permite desplegar todo lo que prometía y engatusó a Zidane o por el contrario se difumina.