Ganó todo con el Real Madrid y su nueva aventura podría caerse: Villarreal, Arabia y la MLS aceleran

Estaba todo listo para su desembarco pero una traba en los números podría hacer caer el pase de Keylor Navas al Monza.



El arquero costarricense tenía las maletas preparadas para partir rumbo a Italia, someterse a la revisión médica y firmar el contrato en la Serie A pero en la mesa chica parece que aparecieron significativas diferencias, según informó el periodista Fabrizio Romano.



El acercamiento formal por parte del club italiano se concretó la semana pasada.



Antes de elegir al Monza, el guardameta de 37 años recibió ofertas principalmente de Arabia Saudita, un interés de un club de la MLS y ahora con el pase frenado se sumaría el Villarreal, que acaba de concretar la venta de su portero, el sueco Jorgensen y su suplente, Pepe Reina, quedó libre.

