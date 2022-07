Griezmann, João Félix, pero no Morata: nuevo destino, Simeone aliviado

Álvaro Morata regresaba al Atlético de Madrid a finales del mes de junio cuando su contrato de cesión con opción a compra con la Juventus terminaba y ‘La Vecchia Signiora’ no aceptaba los 35 millones pactados en el contrato. Los ‘bianconeros’ intentaron llegar a un acuerdo con los rojiblancos para rebajar esta cifra, pero Enrique Cerezo se mantuvo firme y el conjunto italiano al final ir al internacional español.

Pero ahora, y tal y como asegura Sky Sports, la situación de Álvaro Morata podría dar un giro de 180º, y es que, la Juventus de Turín sigue interesada en que el internacional forme parte de su plantilla del año que viene y estarían planteándose en lanzarse a por el delantero del Atlético de Madrid este verano, un alivio para Simeone, eso sí, sin llegar a los 35 millones de euros que solicitaban antes los rojiblancos.

Álvaro Morata no cuenta para Diego Pablo Simeone, a pesar de que éste ha afirmado que el ex del Real Madrid se quedará el año que viene en el Wanda Metropolitano. Se le busca salida, pero no encuentran una buena oferta. En cambio, la Juventus de Turín sí quiere a su exjugador. Allegri pretende que el futbolista vuelva para actuar como suplente de Vlahovic o como hombre de banda jugando por la izquierda, es decir, lo que ha estado haciendo en el conjunto italiano desde que el serbio se convierte en el ‘9’ del equipo.

Álvaro Morata, mientras tanto, mantiene la calma. No parece que le afecte mucho la situación, acabe donde acabe el 31 de agosto, él lo dará todo en los entrenamientos y en el terreno de juego para ganarse un puesto en el once titular, ya sea de Allegri o de Simeone, aunque, en el Atlético de Madrid lo tendrá bastante más difícil, ya que, los Griezmann, João Félix, Correa, Cunha, Lemar y Carrasco, a priori, parten como favoritos para salir de inicio. Algo muy parecido sucede con Saúl en el centro del campo, donde a pesar de sus esfuerzos, Kondogbia, Witsel, Koke y Rodrigo de Paul están por delante de él.

Seguramente aún queda mucho para que el futuro de Álvaro Morata se decida, pero lo que está claro es que o el Atlético de Madrid rebaja sus pretensiones, o terminará quedándose en el Wanda Metropolitano.