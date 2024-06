Juve y Motta trituran a Barça, United y Emery con los 2 cracks y la joya de 61M: tiembla la UEFA

Hay tres nombres que están sonando con bastante resonancia junto al del hombre del mercado hasta la fecha y de esta Eurocopa, un Kylian Mbappé que por fin ha firmado por el Real Madrid, y en los tres casos todos ellos irían al mismo destino, junto a Thiago Motta en la nueva Juventus de Turín, donde tanto suena para salir Federico Chiesa como están cerca de llegar dos galácticos y el verdugo en el Barça de Xavi Hernández.

Una de las informaciones más relevantes y a la vez mediáticas que se están dando en el entorno de la Premier League es el más que inminente fichaje por parte de la Juventus de Turín de Douglas Luiz, jugador del Aston Villa y de Brasil que llegaría al conjunto juventino mediante el pago por parte de estos de una cantidad por especificar y Samuel Iling-Junior, además de Weston McKennie; o lo que es lo mismo, un 2x1 que cuadra tanto a Motta como a Emery, según asegura Caught Offside. Fabrizio Romano, como ven, también da muchas probabilidades de éxito para el acuerdo.

🚨 Juventus and Aston Villa keep advancing on swap deal after positive talks again tonight.



Club to club agreement at final stages.



Juve are close to reaching an agreement on personal terms with Douglas Luiz. 🇧🇷#AVFC made contract proposal to McKennie and Samuel Iling Jr. pic.twitter.com/3gzSmdmqeW