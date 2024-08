Juventus cierra al centrocampista más caro en la historia de la Serie A: 55M y Thiago Motta sonríe

Hay acuerdo y Thiago Motta celebra: Juventus cierra a la joya del Atalanta Teun Koopmeiners.



El neerlandés de 26 años debería haber estado en la Supercopa Europea contra el Real Madrid en Varsovia. En vez de eso, se declaró en rebeldía y se quedó en Italia esperando el OK para aterrizar en su nuevo destino, Turín.



Aún no hay luz verde pero si no hay contratiempos, el fichaje podría concretarse pronto, tan pronto como el club bergamasco encuentre su sustituto. Eso es lo que está frenando el pase más que los números, porque después de las trabas iniciales para arrancar la negociación (debido al muro del Atalanta), los clubes han acordado un monto de 50 millones más 5 en bonus. No los 60 que pedían los campeones de la Europa League. Koop es el mediocampista que Thiago Motta necesita para dar el salto de calidad después de los fichajes de Douglas Luiz y Thuram Junior. A Motta le hacen falta alas para cerrar la plantilla (además de un defensor, aunque el fichaje en préstamo de Pierre Kalulu) y mientras se ralentiza el caso de Nico González.



La temporada pasada, el neerlandés de 26 años fue uno de los cracks del equipo. Jugó 51 partidos, donde firmó 15 goles y repartió siete asistencias, unas cifras que lo han catapultado como uno de los jugadores más codiciados en el mercado europeo.



🚨⚪️⚫️ Gian Piero Gasperini: “It was all going to plan until last week… then Teun Koopmeiners informed us that he wants to join Juventus”.



"He doesn't want to train or play with us anymore", told Eco di Bergamo.