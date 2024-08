Tiembla la Serie A; tres fichajes de peso para el Napoli: le salió competencia al Inter de Milán

El fútbol de alta competencia ya toma forma con los campeonatos en las ligas más importantes del continente europeo. Solo restan días para que la pelota se ponga a rodar y el objetivo esté en marcha con el fin de clasificar a Champions League, Europa League o, simplemente, no descender. El Napoli es consciente de sus condiciones y que está en la Serie A para competirle a cualquier rival, como el Inter de Milán que se mostró sólido en la pasada temporada. Pero esa tendencia, el cuadro napolitano tiene intención de dejarla atrás.

Las ambiciones del histórico club de Diego Armando Maradona son conquistar tanto el Calcio como hacer la diferencia en torneos internacionales, y para eso la operación de fichar ya comenzó hace rato. Una de las tentaciones del mercado del conjunto que dirige Antonio Conte ya tiene nombre y apellido y proviene del Benfica: David Neres. El extremo brasileño está cerca de jugar en el futbol italiano para volver a recuperar el nivel que en algún momento explotó cuando jugaba en Ajax. Así como él, tanto Gilmour como Lukaku también han sido rastreados por Napoli y solo es cuestión de arreglos para que arriben.

El periodista Fabrizio Romano ha estado actualizando la situación de David Neres desde que este le informó a Benfica sus intenciones de abandonar el club. Y luego de que el agente del brasileño negociara con el cuadro de Napoles, se llegó a un acuerdo. A sus 26 años, el ex Ajax probará por primera vez en su carrera el Calcio tras su paso por Portugal.

🔵🔀 Napoli are prepared to close both David Neres and Billy Gilmour deals this week.



Deal in place with both players and new bids to get both agreements done with Benfica and Brighton.



↪️🇧🇪 Napoli will also insist for Romelu Lukaku as new contacts will follow with Chelsea. pic.twitter.com/w2pTRFx2aC