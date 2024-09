La derrota con Liverpool deja a Fonseca en la cuerda: el sueño de Morata se convierte en pesadilla

El AC Milan está teniendo un mal arranque de temporada y la directiva está analizando seriamente dar un golpe de timón. Sobre la mesa están todas las cartas pero, por el momento, la más concreta es la destitución de Paulo Fonseca.

El conjunto rossonero, tras golear 4-0 al Venezia en la Serie A, sufrió un duro golpe al caer 1-3 como local ante Liverpool por Champions League terminó con la ilusión de los tifosi. Por si esto fuera poco, en el horizonte aparece el Inter, en lo que será una nueva edición del clásico della Madonnina.

Milan acumula una racha negativa de 6 derrotas consecutivas ante Inter y si no hay un resultado favorable el despido del portugués será una realidad.

En ese marco, el periódico “La Gazzetta dello Sport” informó que Edin Terzić es uno de los candidatos a suceder a Fonseca. El alemán de 41 años renunció al banquillo del Borussia Dortmund después de caer en la final de la Champions League ante Real Madrid y no vería con malos ojos continuar su carrera en Italia.

Sin embargo, un nombre que es del agradado de los dirigentes es del de Maurizio Sarri, quien estuvo con Álvaro Morata y Loftus-Cheek en el Chelsea de Inglaterra.

Mala relación con Sarri

Morata manifestó que estaba cumpliendo un sueño con su llegada al Milan, después de obtener la Euro 2024 con España. Ahora, la historia podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Es que medios ingleses reportaron en 2018 que la relación entre Sarri y Morata no era la mejor.

De hecho, en la previa del último Lazio-Atlético de Madrid por Champions League, el italiano tuvo que aclarar algunas cuestiones. “Morata es un jugador extraordinario, con calidades técnicas y físicas de altísimo nivel, uno de los más aptos para mi manera de jugar. Es mentira que no nos llevásemos bien, él estaba nervioso porque ya no se sentía bien en Londres, pero no tenía problemas conmigo. Lo considero uno de los mejores del mundo, perfecto para mi sistema”, declaró.

Lo cierto es que ahora hay una posibilidad concreta de que sus caminos vuelvan a cruzarse. Fonseca, en tanto, sueña con un triunfo ante Inter. Es fútbol y todo puede pasar.