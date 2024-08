La estrella brasileña que pasó fugazmente por el Barça jugará con Morata en el Milan de la Serie A

Zlatan Ibrahimovich, asesor principal de propiedad y dirección AC Milan, trabaja para cumplir con los deseos del flamante entrenador portugués Paulo Fonseca. Tras cerrar el fichaje de Álvaro Morata y Strahinja Pavlović, el elenco italiano está a punto de abrochar al lateral brasileño Emerson Royal.

El futbolista de 25 años viene de disputar las últimas 3 temporadas en el Tottenham y antes de finalizar la última temporada había manifestado su deseo de cambiar de aire. Fue ahí que la directiva rossonera aprovechó la oportunidad de fichar a un jugador que le puede aportar tanto en ataque como en defensa.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, hay un acuerdo en marcha entre Milan y los Spurs por 15 millones de euros. Además, aclaró que el futbolista tenía muchas ofertas sobre la mesa, pero su prioridad siempre fue mudarse a la Serie A.

“Se está planificando un viaje mientras Emerson abandona la #THFC y se incorpora al proyecto de Milán”, dijo Romano.

Royal disputó 79 partidos con los Spurs, donde anotó 4 goles y dio 2 asistencias. Pese a sus buenos rendimiento, y el deseo del jugador, la directiva del club londinense también entendió que es momento de finalizar el vínculo.

El capitán de la Selección de España y ex delantero del Atlético de Madrid fue presentado este viernes como nuevo jugador del AC Milan.

Ante los flashes de la prensa, Morata aseguró que el objetivo en esta nueva etapa en la Serie A es “ganar”, sin importantar cuántos goles marque en la temporada.

