La explosión de Lamine Yamal y Ansu Fati queda en nada al lado del italiano: relevo de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic anunció su retirada al finalizar la postrera campaña, pero en San Siro no ha tardado en descubrir un nuevo talento con toda una carrera profesional por delante y con cualidades muy similares a las del gigante sueco, tanto física como futbolísticamente.

Su nombre es Francesco Camarda y con solo 15 años consiguió debutar en el último encuentro disputado por el AC Milan ante la Fiorentina en una tarde redonda para los aficionados rossoneri ya que, por un lado, el equipo logró sumar tres puntos y, centrando la mirada en el joven delantero italiano, Camarda se convirtió en el debutante más joven en la historia de la Serie A.

Here Francesco Camarda’s parents in tears when 15 year old striker entered the pitch at San Siro ❤️✨



AC Milan’s 2008 born talent became the youngest debutant in Serie A history. 🇮🇹 pic.twitter.com/jzCCfooLaY