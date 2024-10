La Serie A ya espera por un regreso de peso: destacó en Inter de Milan, pero solo vale 650 mil euros

La carrera del futbolista profesional es corta, si no sabe cómo llevarla desde el inicio más adelante será complicado mantener no solo el nivel, sino el estatus que la dedicación da de por medio. Los ejemplos más claros de resiliencia a través de los años son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que, pese a que ya no están en ligas top, su compromiso provoca que sigan en la órbita. Algo así parecía que Mario Balotelli tenía, pero sus malas decisiones y actitudes acabaron tempranamente con sus ilusiones.

El italiano vivió sus mejores momentos en el Inter de Milan, también pasó por el AC Milan y en Inglaterra jugó por el Manchester City, hasta que su carrera se vio truncada y por ende que terminó desapareciendo del radar, jugando en clubes de mitad de tabla para abajo o incluso dejando de ser un referente de la selección de Italia. Sin embargo, todo esto puede cambiar de un momento a otro tras la información que se maneja de que el atacante retornaría a la Serie A, justamente en el Genoa.

Alberto Gilardino, entrenador del Genoa, contactó a Mario Balotelli para que se convierta en nuevo jugador desde la agencia libre. Así lo informó el periodista Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, citando al medio ‘Repubblica’. Cabe precisar que el delantero italiano está sin equipo y tiene un valor en el mercado de 650 mil euros, según Transfermarkt.

🚨🔵🔴 Mario Balotelli wants to return to Serie A… and Genoa manager Alberto Gilardino called him this morning.



Talks ongoing with Balotelli who’s now available as free agent, ready to return in Italy after approaches from abroad.



Genoa are on it, as Repubblica reported. pic.twitter.com/PD1dWRDyA6