La traición de Bérgamo; se baja de la final contra Real Madrid y decide: "si o si" a la Juventus

Teun Koopmeiners ya decidió. Quiere jugar en la Juventus si o si.



"La situación estaba bajo control hasta la semana pasada, pero luego Koopmeiners optó por fichar por la Juventus". Gian Piero Gasperini despejó la tormenta que ha sacudido el mercado durante semanas. El técnico confirmó que el centrocampista del Atalanta ha decidido "no jugar ni entrenarse más en Bérgamo".



El neerlandés provocó la furia de los tifosi del Atalanta que lo considerar un traidor por irse a pocos días de la Supercopa Europea contra el Real Madrid en Varsovia.



Para Gasperini, el Atalanta ha tenido mala suerte al perder a tres jugadores clave. Además de Koopmeiners, Scamacca y Scalvini, todos con lesiones graves en los ligamentos se perderán parte del inicio de la temporada.



El Bilal Touré, el fichaje más caro en la historia del club, adquirido hace menos de un año, también ha manifestado su deseo de irse.



Ante este escenario complicado, Atalanta salió disparado en busca de refuerzos y ya concretó un importante: el delantero argento - italiano del Genoa Mateo Retegui.

