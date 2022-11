Laporta cierra el caso; el plan B a Busquets, imposible: con Di María

Ni Chelsea ni FC Barcelona, parece que el recambio perfecto en el Barça de Xavi para la más que probable salida de Sergio Busquets al final de temporada se pone casi imposible para la entidad blaugrana, que con Joan Laporta a la cabeza y las informaciones venidas de Inglaterra, poco menos que cierran un caso, que va a parar al equipo de Ángel Di María.

Apunta el medio de comunicación italiano, La Reppublica, del que se hacen eco en el entorno de la Premier League, que Juventus de Turín e Inter de Milan quieren vestir de oro al jugador caído de la Francia de Didier Deschamps campeona del mundo en Rusia 2018 (no está en Qatar), N’Golo Kanté, lo que dejaría muy complicadas las opciones culés, que si bien tentaron en su día al jugador, no pueden igualar las condiciones de los transalpinos.

Vaya por delante que nada está hecho, pero lo que sí se deja caer de La Bota es que Kanté es una prioridad tanto para Simone Inzaghi como para Massimilano Allegri, que podría juntar en la Juve a aquel doble pivote que llevó a les bleus al título mundial hace solo 4 años, el formado por el jugador del Chelsea y Paul Pogba. Sobre ello cabe decir que Kanté y su entorno no van a renovar con el Chelsea y esperan a junio para firmar el gran contrato que le queda en su carrera al mediocentro, de 31 años.

Es verdad que desde el Barça ya se estaban planteando otras opciones debido a que el jugador galo parece que pide demasiado sueldo, como Ilkay Gundogan, Youri Tielemans e incluso Jorginho, compañero de Kanté en Stamford Bridge, pero el ataque italiano no hace sino confirmar un asunto: el sustituto perfecto para la contención que ya no cumple Busquets en can Barça, el mejor aliado en la salida de balón y la basculación del bloque, se le escapa a Laporta y al Barça.

Así, el Inter tendrá que lidiar con la Vecchia Signora en este asunto, donde podemos ver a Nicollo Barella (que interesa al Madrid) o Marcelo Brozovic junto al francés o, por el contrario, a Rabiot, Paul Pogba y Kanté juntos. Incluso Di María, que apuntaba a salir en junio de la Juve, tal vez se pensaría su salida.