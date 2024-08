Listo para triunfar como Zlatan Ibrahimovic en AC Milan: "quiero ganar"

El delantero Álvaro Morata fue presentado este viernes como nueva incorporación del y dejó claro que su objetivo principal en esta etapa es "ganar", sin preocuparse por cuántos goles pueda anotar. Además, destacó que ningún equipo le ha mostrado tanto interés como el club 'rossonero'.

El artillero campeón de Europa llegó a Milán, ondeando una bufanda con el lema 'Forza Milan' al aterrizar en el aeropuerto. En su agenda de hoy, además de la rueda de prensa, tenía planeadas unas breves pruebas físicas y un primer contacto directo con la afición en una nueva tienda del AC Milan en la ciudad.



"¿Mis metas personales? Ganar. No me importa si marco 50 o 60 goles", comentó el futbolista español durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Zlatan Ibrahimović, asesor principal del club.

"Hay jugadores que meten un montón de goles, pero luego no ganan nada", añadió Morata, subrayando su enfoque en el éxito colectivo más que en los logros individuales.

El delantero también señaló que su intención es "dejar huella" en el Milan.

Por su parte, Ibrahimović aseguró que el club 'rossonero' buscaba un delantero con el perfil de Morata: "Lo que queríamos era un delantero completo, es el ejemplo perfecto para nosotros. Tiene ADN Milán", sentenció el sueco



Mañana trabajará por primera vez en Milanello con sus nuevos compañeros, a las órdenes del entrenador Paulo Fonseca.

