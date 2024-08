Chelsea presenta a su Cuti Romero: 18M y cedido; ahora va por un nuevo Neymar de 16 años

Stamford Bridge se convierte lentamente en una cuna de cracks y diamantes en bruto.



Aaron Anselmino se une oficialmente al Chelsea por las próximas siete temporadas, hasta junio de 2031. El defensor llega desde Boca Juniors.

El traspaso se mueve alrededor de los 18 millones de dólares. La operación se empezó a cerrar a finales de julio, después de que el zaguero pasara las pruebas médicas (tras dos desgarros consecutivos en esta temporada).

Con solo 19 años, Anselmino es una de las grandes promesas del Xeneize. Debutó en junio de 2023 y, a pesar de la dura competencia en defensa, ha causado una gran impresión en Europa. Destaca por su altura (1,86 metros) y su complexión atlética. Defensa central diestro, también ha demostrado ser capaz de marcar goles en la Copa Sudamericana. Se perfilaba como una opción para reemplazar a figuras como el ex Manchester United Marcos Rojo, aunque una lesión le frenó en su progresión.



Se trata de una nueva apuesta de los blues por jóvenes talentos en una plantilla que ya supera los 40 jugadores, respaldada por una gran inversión. Ahora, Chelsea enfocó sus cañones en un chico de sólo 16 años: Gabriel Mec, un futuro Neymar que juega en el Gremio.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O