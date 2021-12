Llegada invernal a la Juve: luz verde del PSG y duro KO a Bin Salmán

La situación de Mauro Icardi a día de hoy no puede ser más clara: si continúa en el PSG, el jugador argentino no podrá gozar del protagonismo deseado, por lo que una salida en el mercado invernal es la mejor solución para él y para el conjunto galo. Es cierto que en un primer momento Mauricio Pochettino se opuso a la marcha del ariete dado que en algunas situaciones ha sido útil para el equipo, pero la oferta de la Juventus ha cambiado el guion y ahora el entrenador argentino no pondrá reparos para aceptar la fuga por un motivo bien diferenciado: el dinero recibido podría ser reinvertido de forma inmediata en reforzar otra posición más endeble en el equipo.

A decir verdad, es Mohamed Bin Salmán el que, desde las primeras semanas al mando del Newcastle, fijó a Icardi como una de sus prioridades en el mercado, pero la crítica situación deportiva del conjunto inglés supone una traba demoledora para llamar la atención de jugadores de semejante calibre.

Es por eso que la Juve ahora sí que parece tener todo a favor para llegar a un acuerdo con Nasser Al-Khelaifi conforme se reabra la ventana de operaciones en enero y poder certificar la llegada del ariete sudamericano, que está deseando cambiar de aires para encontrar la regularidad no hallada esta temporada en el Parque de los Príncipes. Y es que el interés del cuadro italiano no había estado presente hasta ahora porque la Vecchia Signora tenía en Edinson Cavani su máxima prioridad para reforzar la delantera del equipo, pero al parecer las intenciones del jugador uruguayo distan de recalar en Turín.

De ahí que Mauro Icardi se haya convertido en la mayor obsesión para Agnelli y Allegri en el conjunto bianconero y, si nada se tuerce, la operación podría cerrarse en torno a 30 millones conforme se reabra el mercado invernal. Es más, desde Italia apunta que la Juventus también esta sopesando la opción de un préstamo con una opción de compra al finalizar la campaña, la cual se realizará o no en función de los méritos del delantero: el trato, cada vez más cerca de hacerse oficial.