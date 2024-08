Lo sedujo Barça y Simeone lo tuvo como plan B a Gallagher; Nápoles va por un crack de LaLiga

Durante varias semanas Javi Guerra se entrenó diferenciado a la espera de un llamado que nunca se concretó.

El cholo Simeone lo tuvo en agenda como plan B al culebrón Gallagher. Por edad y proyecto futbolístico, el del Valencia era un número fijo, pero Atlético de Madrid necesita sí o sí jerarquía esta temporada.

No obstante, hace unas semanas, el Atlético llegó a un acuerdo con Mestalla para fichara Guerra por 25 millones de euros. En principio, el volante era el ‘Plan B’ en caso de que Gallagher no se concretara, pero tras desbloquearse el fichaje del inglés, las cosas cambiaron. Inicialmente, el Atlético pensó en quedarse con ambos, ya que había logrado lo más difícil: convencer a Javi Guerra y al Valencia. Sin embargo, las cuentas no cuadraron en el Metropolitano.

El español había rechazado otras ofertas, como la de la Real Sociedad, y solo quería ir al Atlético de Madrid. Esto hizo pensar que, aunque el fichaje no se concretó, Guerra podría ser una opción de futuro para el equipo colchonero en unos años.

El centrocampista arrancó de titular contra el FC Barcelona en la primera jornada, consolidándose como uno de los pilares de la medular para Baraja, tras una temporada pasada de lujo. El canterano del Valencia jugó hasta cuarenta partidos entre liga y copa, marcando cuatro goles y dando una asistencia. Su impacto va mucho más allá de los números; su despliegue en el campo es incansable, mostrando un talento diferencial y una proyección impresionante a sus 21 años.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🦇



🚨 Javi Guerra, CERRADO



🔐 El @valenciacf vende al futbolista al @Atleti por 25M€ fijos, bonus y beneficios a futuro para los de Mestalla



🚫 El jugador NO está hoy en Paterna y viajará a Madrid en las próximas horas pic.twitter.com/zsc0ZCBD75 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 7, 2024

Lo buscan en tierras maradonianas

Pero el fútbol es dinámico y ese ‘Plan B’ o proyecto a largo plazo podría terminar prematuramente en Italia. Según informó 'La Gazzetta dello Sport', el interés del Nápoles por Javi Guerra se ha reactivado. Antonio Conte ha solicitado refuerzos y, para evitar problemas con su reciente llegada al equipo, el presidente Aurelio De Laurentiis está dispuesto a hacer un esfuerzo para conseguirlos.

Nombres como Billy Gilmour del Brighton o Scott McTominay del Manchester United también están en la agenda, pero, por proyección y coste, la opción de Guerra resulta más atractiva, tal como ocurrió en su día con Fabián Ruiz, por ejemplo.