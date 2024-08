Fin del culebrón del mercado; Joao Félix se muda a Chelsea y Simeone sonríe: Gallagher es Colchonero

El culebrón de este mercado de pases llegó a su fin y todos los protagonistas de esta historia terminan con una sonrisa en su rostro. La directiva del Aleti de Madrid confirmó la venta de Joao Félix al Chelsea y de esta forma logró destrabar el pase del inglés Conor Gallagher, quien finalmente será dirigido por el Cholo Simeone.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el jugador luso completó “la mayor parte de las pruebas médicas en Londres y hoy firmará su contrato”. El contrato será hasta junio de 2030, con opción para extenderlo por una temporada más.

Por su parte, adelantó que Gallagher irá a Madrid cuando se firmen todos los documentos para sellar el acuerdo por Joao Félix.

