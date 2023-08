Luis Díaz y James Rodríguez aplauden la decisión de José Mourinho por el Romelu Lukaku de Colombia

Hay muchas dudas sobre el futuro de Romelu Lukaku, que se ha visto cerca del Inter de Milan, después de la Juventus de Turín y ahora parece que no jugará en la Serie A, sino en Inglaterra o Arabia Saudí. Quien sí lo va a hacer en el país de La Bota es otro nueve de los denominados tanques de la liga italiana al que quería José Mourinho es sus filas en este mercado; un fichaje que aplauden sus compatriotas de Colombia, Luis Díaz, jugador del Liverpool, y James Rodríguez, del São Paulo.

Lesiones de un auténtico portento físico

A sus 32 años, quizá su última temporada no haya sido la mejor carta de presentación de su trayectoria, ya amplia, en la competición italiana, sobre todo debido a las lesiones que lo tuvieron aparatado de su equipo, la Atalanta, durante amplias fases de la temporada pasada, pero desde luego cuando ha estado en plenitud de facultades ha sido un jugador importante en la Serie A, lo suficiente como para ser pretendido y reclutado por The Special One para el equipo capitalino.

Fichaje cerrado

Así lo asegura el Corriere dello Sport, Duvan Zapata será nuevo jugador del equipo romanista tras cinco (seis contando la actual) temporadas en el equipo bergamasco y diez en Italia, donde ha jugado dos temporadas en el Nápoles, otras dos en el Udinese y una más en la Sampdoria. De la Atalanta se va con un registro importante: 91 goles anotados en 181 partidos y cuya mejor temporada fue la de su debut, en la 18/19 donde marcó en 27 ocasiones.

El de Cauca, 34 veces internacional con Colombia, podrá así continuar en un grande de Italia y desarrollar todo aquello de lo que las lesiones le privaron en la 22/23, lo que incluye volver al combinado nacional colombiano, algo de lo que se alegran compatriotas suyos como la estrella del Liverpool y de su país, Luis Díaz, o el jugador del Brasileirao y ex del Real Madrid, James Rodríguez. Más madera para Mourinho junto a los Dybala y compañía.