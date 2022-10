Luis Enrique despierta una puja épica: la Juve se adelanta a Ancelotti

A la Juventus de Turín todo le está saliendo en contra. Ha gastado mucho dinero en fichajes y estos no están siendo rentabilizados sobre el césped, y lo que es peor, los resultados no acompañan ni en la Serie A ni en la Champions League, con las pérdidas que eso conlleva. De ahí que al interés que ha mostrado, todavía tibio, el Real Madrid de Carlo Ancelotti en Nico Williams, ahora la Vecchia Signora le de un empujó más contundente en su favor.

Afirma el portal especializado en la actualidad del gigante transalpino, Juvefc.com, que el extremo español es un objetivo prioritario para los juventinos incluso para este próximo mercado de fichajes invernal que arranca en enero, pero en Italia van mucho más allá. Tutto Mercato afirma que el Athletic Club de Bilbao es consciente de este interés italiano y por eso se planeta hacer una revisión del contrato del rapidísimo jugador español para tratar de disuadir a los de Massimiliano Allegri.

En este sentido, tal es el interés de Allegri y la Juve en el jugador hispano, que incluso se advierten estos medios de comunicación que este ya era manifiesto y evidente antes de que Nico fuera la sensación durante los últimos partidos de la Nations League disputados con España, donde el habilidoso jugador del club bilbaíno brillo con luz propia. Rápido en conducción, eficaz en el desborde y con capacidad de profundización, así como buen olfato goleador, son todas características que convierten a Nico Williams, a sus 20 años, en un diamante en bruto que se quieren llevar varios gigantes.

Y decimos que la Juve se habría adelantado al Real Madrid en general y a Carlo Ancelotti en particular porque el jugador rojiblanco gusta en el Bernabéu y al míster italiano, aunque ahora mismo no se plantean en Chamartín meterse en una pelea millonaria con otro club de LaLiga. Con todo, tengan en cuenta que Marco Asensio saldrá de Madrid en junio, más que probablemente, ya que el Madrid no quiere renovarlo, y esa banda -a diferencia de la izquierda, con Vinicius y Hazard (o Rodrygo cuando toque)-, la derecha, quedará sin un recambio (o competencia) para Rodrygo Goes.

Así las cosas, la carrera ha empezado y la Juve está dispuesta a todo por Nico, uno de los cracks emergentes de Luis Enrique de cara al Mundial, estando en estos momentos en cabeza para llevárselo.