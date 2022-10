Florentino ilusiona con su objetivo en 2024: 120 kilos y no es Mbappé

La sorpresa es mayúscula entre los aficionados del Real Madrid con la publicación de las buenas nuevas que llegan de Francia con respecto a Kylian Mbappé, con sensaciones contrapuestas: por un lado, los hay que piensan en ficharlo y que pida perdón como única pena; por otro, bastantes hinchas no le perdonan al francés las afrentas del pasado (dos concretamente). Pero todos ellos han de saber que el gran objetivo del Real Madrid y de Florentino Pérez en 2024 no es el 10 de les bleus, sino otro jugador que cuesta 120 kilos.

Esa es la cifra que a día de hoy le pone Transfermarkt a Vinicius Júnior, auténtica estrella del Real Madrid en este arranque de temporada, tanto en LaLiga como en la Champions, por lo que para el Madrid, que mira a 2024 con temor, ese es ahora el gran objetivo de mercado: que renueve la estrella naciente brasileña. Sabe Florentino Pérez que Vinicius no es solo el presente, es el futuro del club por estatus, capacidad, técnica y personalidad, de modo que perderlo sería poco menos que una catástrofe.

En este sentido, las negociaciones van por el buen camino y por eso el Madrid por ahora ni se plantea observar soluciones externas que entorpezcan el estatus de Vinicius. Ya en su día cuando surgió con fuerza el nombre de Kylian Mbappé, el mismo sudamericano sintió como propia la amenaza de un jugador, el francés, que le costaría un dineral al club español, saltaría todos los rangos de la meritocracia en el club para pasar directamente al primer escalafón de la plantilla y encima jugaba en su posición, ya que Mbappé actúa en el PSG en muchas ocasiones por banda izquierda. Como decimos, el club blanco lo sabe y cuida a su estrella.

En la entidad de Chamartín hacen saber a Vini que él es ahora mismo prioritario, por encima de Mbappé, Erling Haaland y cuantos nombres surjan alrededor del club merengue. En 2024 acaba contrato el brasileño y en el club no quieren llegar a junio de esta temporada sin haber concluido un asunto, su renovación, que no solo es decisivo sino estratégicamente clave en la entidad. En los próximos meses debería cerrarse así la gran meta de 2024, que aunque está encarrilada, no está culminada.