Lukaku y Dybala, juntos en el desafío al Madrid por la Champions

Uno de los jugadores más talentosos va a quedar libre al final de esta temporada si su club no lo remedia y media Europa ya está tras sus pasos. Se trata de Paulo Dybala, el todavía futbolista de la Juventus que termina contrato y eso es un auténtico caramelo para muchos equipos de cara al mercado de verano. Desde hace tiempo, no obstante, se le ha relacionado con muchos equipos como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid en LaLiga, pero por el momento su futuro no parece para nada claro.

Dybala va a tener la oportunidad de elegir aquel club que le ofrezca unas mejores condiciones y un buen proyecto deportivo toda vez que parece que su etapa en la Juventus va a llegar a su final. Sin embargo, es posible que su estancia en Italia no finalice porque también desde la propia Serie A, como no podía ser menos, va a tener ofertas el talento argentino. De hecho, uno de los que ha reconocido de manera reciente su interés en hacerse con los servicios del atacante es el Inter de Milán.

El CEO del conjunto neroazzurro, Giuseppe Marotta, no ha tenido problemas en reconocer que Dybala gusta y mucho. “Es un jugador fantástico y ahora está disponible incluso gratis. Tenemos muchos delanteros pero lo que es seguro es que aprecio sus habilidades”, señaló Marotta, que aprovechó de forma pública para lanzar un guiño al argentino y también un mensaje al resto de sus competidores de que el Inter de Milán estará en la pelea por él.

Es cierto que el conjunto italiano cuenta con una alta nómina de delanteros y de jugadores que ocupan una posición similar a la de Dybala, tales como Caicedo, Perisic, Dzeko, Lautaro Martínez o Alexis Sánchez, pero el Inter no renuncia a hacerse con un jugador desequilibrante que en la Juventus por momentos parece haberse estancado. De hecho, se ha llegado a hablar mucho incluso del regreso de Lukaku a San Siro, algo que supondría formar una delantera de ensueño que permitiría al Inter pelear prácticamente por cualquier título, incluso la Champions League, la temporada que viene.