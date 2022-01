Mauro Icardi, muy cerca de dejar el PSG: el Barça es culpable directo

El mercado lleva algo más de 30 horas abierto y los movimientos en cascada comienzan a vislumbrarse. La Juventus de Turín, como ya adelantamos en Don Balón, está planteándose muy seriamente aceptar la salida del cedido Álvaro Morata al Fútbol Club Barcelona, y esto, claro está, tendrá un efecto en el conjunto italiano, que deberá buscar a su sustituto.

Desde Italia se habla de que la Juventus habría puesto sus ojos en el argentino Mauro Icardi. El actual jugador del París Saint-Germain no está del todo a gusto en el equipo parisino y no vería con malos ojos un cambio de aires para poder relanzar una carrera que no termina de despegar. A sus 28 años no ha logrado hacerse con un puesto de titular en un PSG repleto de mega estrellas y los años no pasan en balde.

Es por ello que desde el país transalpino dan por segura una operación que llevaría a Icardi de nuevo a Italia, donde ya jugó en la Sampdoria y el Inter de Milán entre el 2011 y el 2019. La llegada del argentino sería en forma de cesión y en ella se podría incorporar una opción de compra para los bianconeri.

Si Icardi fichase por la Juve se uniría, al menos por unos meses, con uno de sus mejores amigos, Paulo Dybala. Su compatriota termina contrato en junio de este año y aún no ha renovado con los transalpinos. Quizás una dupla Dybala-Icardi anime al primero a permanecer en Turín más allá del próximo verano.

Así pues, el Barça ha generado un movimiento dominó que debilitaría algo el ataque del PSG y dejaría una Juve con cambio de fichas: Morata por Icardi. En Turín ese cambio gusta porque el español no está rindiendo al mismo nivel que en su primera etapa en la ciudad italiana, mientras que Icardi tiene un gran cartel en Italia tras sus buenos años en el Inter.

En los próximos días se sabrá si ambas operaciones se cierran, pues como en cualquier causa efecto, lo segundo dependerá de la primero: Morata y el Barça son la causa, Icardi sería el efecto.