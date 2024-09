McTominay se lavó las manos: Antonio Conte lo celebra; Manchester United, enterrado para siempre

Decir adiós es complicado y sobre todo cuando se pasó toda una vida en el club que dio lo mejor de sí, desde la preparación hasta la hora del debut. Scott McTominay pasó sus mejores momentos en Manchester United, jugó en todas las categorías, hasta que le llegó la oportunidad de hacerlo en primera división. Supuso todo un reto para el escocés, pero lo supo afrontar con madurez, la que hoy tiene en el Napoli, club al que le juró cariño tras salir de Old Trafford.

McTominay se fue por la puerta de atrás de Manchester, Erik ten Hag no lo incluyó en sus planes pese a que el neerlandés había expresado que no quería que el mediocampista de primera línea abandonara la disciplina. Sin embargo, para el pivote todo fue diferente, sabía que no tenía espacio y migrar a otra liga sería una oportunidad para renovar su carrera. El conjunto napolitano le dio la chance de mostrarse y McTominay no tardó en devolverle el favor con un gol. La noticia con el futbolista es que se besó el escudo del club italiano.

Anotación y beso al escudo

Para el Napoli no hay otra opción que darle pelea al Inter de Milan y los demás equipos de la Serie A para hacerse con el Scudetto. Será una tarea complicada para Antonio Conte, pero mientras tanto le dio una goleada al Palermo de 5-0 con la actuación de primera categoría de Scott McTominay. El volante de primera línea se robó el espectáculo durante gran parte del juego y cuando anotó, se besó el escudo.

Conte está satisfecho

McTominay dio una clase magistral de cómo posicionarse en el medio y repartir balones, defender y sumarse al ataque. Cuando llegó el tanto, sabía que besarse el escudo no sería algo menor, sino una declaración de amor incondicional al equipo que confió en él tras su salida del Manchester United. Por su parte, tanto Antonio Conte como la directiva está felices con su performance y su incorporación.

Las cualidades del escocés

Antonio Conte necesitaba a un tipo con las cualidades del ex United, que sepa dirigir en la volante y no tenga miedo cuando quieras salir con el balón. La forma en la que se destaca el escocés se basa en calcular bien los tiempos y la conducción de balón, un valor añadido importante para la progresión de los ‘azzurri’. Asimismo, su olfato goleador no queda atrás, pues la mayoría de las veces se suma al ataque.