Milan no se queda atrás en el mercado; 20M y firma hasta 2029: la Serie A se pone pareja

Inter de Milán volvió al liderazgo de la Serie A desde hace un tiempo tras el complicado hoyo del que le costó salir. Lo mismo pasa con el AC Milan solo que, en su caso, el tiempo sigue sin darle la razón a un cuadro rossoneri tan tocado y alejado de las competiciones importantes como la misma Champions League. Quizás esta temporada sea el de la reivindicación del siete veces ganador de esta competencia después de cerrar un fichaje que vale la pena esperanzarse en el mediano y largo plazo.

El conjunto que dirige el técnico Paulo Fonseca cerró el fichaje del defensa serbio Strahinja Pavlovic que llega procedente del Red Bull Salzburgo de Austia. Sus actuaciones en el mencionado equipo y su firmeza con la selección balcánica, no ha hecho más que posicionarlo en la órbita de los mejores equipos de Europa. AC Milan ha estado bajo las sombras del Inter y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico espera que esta adquisición sea el comienzo de algo más grande.

Todo transcurrió como Milan esperaba que sucediera, se negoció con Red Bull por el traspaso del serbio Strahinja Pavlovic, este llegó a Italia para ir directamente a hacerse las pruebas médicas y finalmente estampó su firma. El contrato de 20 millones de euros indica que jugará con los rossoneri hasta mediados de 2028 con la opción de renovar por una temporada más.

Pavlović putting pen to paper 🖋️ Adding Serbian steel to our #DNACMilan ⚔ #SempreMilan pic.twitter.com/pm5offRmUH

El aguerrido central tiene 23 años y ya he tenido un importante recorrido en distintos clubes. Su última aventura fue con el Red Bull Salzburgo, con quien disputó 71 partidos, anotó 6 veces y asistió 6 también; recibió 24 tarjetas amarillas y solo fue expulsado una vez. Su historial también indica que pasó por el Partizán (Serbia), Círculo de Brujas (Bélgica), Basilea (Suiza) y AS Mónaco (Francia).

A new guardian for the #DNACMilan: @Pavlovic_S3 is one of us 🛡️🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/MHObkefLl7