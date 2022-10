Mourinho ata a su protegido: el sucesor de Totti seguirá en la Roma

En fútbol las comparaciones suelen ser odiosas. Sin embargo, hay ocasiones en las que es imposible caer en la tentación de que un futbolista nos recuerde a otro. Un ejemplo de ello es Nicolò Zaniolo que muchos comparan con el mítico Francesco Totti. No solo porque compartan nacionalidad (los dos son italianos) o posición (ambos en la mediapunta), sino también porque, para fortuna de su entrenador José Mourinho e igual que hizo Totti durante muchos años, Zaniolo seguirá en la Roma, donde debutó con tan solo 19 años.

A pesar de que el futbolista italiano era muy codiciado por algunos de los grandes clubes de la Serie A como el AC Milan o la Juventus, ya que solo tiene contrato hasta 2024, el conjunto entrenado por Mourinho y el mediapunta estarían muy cerca de cerrar su renovación hasta 2027, tal y como informa La Gazzetta dello Sport.

En este sentido, su renovación, apuntan desde Italia, era prioritaria para el club romano que ve en Zaniolo un futbolista con mucho potencial, capaz de marcar una época en la Roma y liderar su proyecto a largo plazo. De hecho, el propio entrenador portugués no ha hecho más que elogiar al italiano desde que empezara la temporada. Sin ir más lejos, la última vez que lo hizo fue en la rueda de prensa previa al choque de Europa League frente al Real Betis cuando Mourinho calificó al mediapunta como “un jugador fundamental para nosotros”.



A pesar de que sus estadísticas no tan buenas como cabría esperar (apenas lleva 1 asistencia en 6 partidos), lo cierto es que su juego dentro del campo es influyente y el equipo se resiente mucho cuando no está. No es para menos, ya que Zaniolo es un futbolista con mucho peso ofensivo, pero capaz de rendir igualmente a las mil maravillas en el trabajo sin balón gracias a su portentoso físico.

Desde luego, la renovación de Zaniolo es una gran noticia para los intereses de una Roma que quiere terminar de dar ese paso adelante para asentarse en el Top-4 de la competición nacional italiana. Sin duda alguna poder contar durante cinco años más con el que muchos apodan como el sucesor de Francesco Totti debería dar una estabilidad necesaria.