Ni Totti lo salvó: despiden a una leyenda de la Roma del banquillo; su reemplazo llega desde Torino

La directiva de la Roma informó a través de un comunicado que Daniele De Rossi dejó de ser el entrenador desde este miércoles tras el mal arranque de temporada. La Loba solo sumó 3 puntos en los primeros 4 partidos de la Serie A y, además, no mostró un nivel de juego que haga ilusionar a los tifosi.

"El AS Roma anuncia que Daniele De Rossi ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo", dice el comunicado, al tiempo que agrega: “La decisión se toma en el mejor interés del equipo, para poder retomar con prontitud el camino deseado, en un momento en que la temporada está aún en sus inicios".

Aunque no lo mencionan en ese escueto comunicado, los directivos del club entienden que el equipo debería mostrar otro funcionamiento en el campo de juego teniendo en cuenta que en la plantilla están figuras como Paulo Dybala, Leandro Paredes, Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, entre otras.

De Rossi había asumido como entrenador de la Roma en enero de 2024, en reemplazo del portugués José Mourinho.

La noticia no cayó para nada bien entre los hinchas del club de la capital italiana ya que De Rossi es una leyenda de la institución. Además, entendieron que se trata de una decisión prematura debido a que sólo van 4 partidos de la actual temporada.

El periodista Fabrizio Romano informó que el ex técnico de Torino de Italia, Ivan Juric, tiene todo acordado para firmar contrato con AS Roma hasta junio de 2025. “Existe una opción para extender el contrato hasta junio de 2026 si la AS Roma se clasifica para la Liga de Campeones 2025/26”, amplió.

