Nuevo socio a la vista: dejó Atlético Madrid y quiere jugar con Lautaro Martínez; Inter debe actuar

El mercado de traspasos no se detiene y la ilusión de los jugadores que no tienen equipo tampoco. Memphis Depay forma parte de ese entorno que tras acabar la etapa con un club el siguiente paso es uno de los más importantes, más aún si el interés es mínimo. En ese caso, el delantero internacional con Países Bajos parece estar entre la espada y la pared, con 30 años y una carrera inestable por sus últimas experiencias: Manchester United, Barcelona y Atlético Madrid. En este último, ya sin vínculo alguno tras ser una pieza importante para el ‘Cholo’ Simeone, pero no imprescindible.

El ex Olympique de Lyon espera arribar a una institución en la que pueda recuperar su confianza y el fútbol que solía demostrar: desborde y remate. El actual Memphis, que además disputó la última Eurocopa con su selección, fue ofrecido por sus agentes nada más que al Inter de Milán, conjunto que con el paso de las temporadas volvió a agarrar protagonismo. Sin embargo, la situación es cambiante debido a que el equipo italiano, si bien se muestra como un destino asequible para Depay, debe tomar serias decisiones en cuanto al presupuesto, cosa que complica la llegada del ex PSV Eindhoven.

Depay y el Inter

Según información de La Gazzetta dello Sport, Memphis Depay ha tomado en cuenta a Inter de Milán como su nuevo hogar, aunque hay detalles que cambiarían su rumbo. Primero, que el cuadro ‘nerazzurri’ tendría que desprenderse de futbolistas como Joaquín Correa, Valentín Carboni o Marko Arnautovic. Todo esto con el fin de poder pagarle los 5 millones que pide el extremo derecho, cosa que hasta la fecha es complicada.

Paso fugaz por Madrid

Diego Simeone conoce bien su equipo, los años no pasan en vano para el técnico argentino y por eso es consciente que el aporte de Depay no fue el esperado. Tanto el delantero como la institución cortaron por lo sano, y las estadísticas de Memphis hablan por sí mismas. Durante su etapa como ‘colchonero’, disputó 40 partidos, entre Liga, Champions y Europa League; solo sumó 13 goles en un total de 1519 minutos, la más baja de su carrera.

Un nuevo pretendiente

Las horas con claves para el neerlandés, quien en las últimas horas ha sido relacionado con un nuevo club. Esta vez, desde Turquía, Galatasaray se postula como el nuevo interesado en adquirir los derechos y pagarle a Memphis lo que solicita. La información fue arrojada por el medio turco Depar Sports, que asegura que la institución donde juega el argentino Mauro Icardi inició conversaciones con el ex Manchester United.