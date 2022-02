Oficial: estalla el caso Paulo Dybala, deja la Juve y tiene 6 destinos

Una de las hipótesis más plausibles sobre Paulo Dybala, su inmenso talento y, a la vez, su poca regularidad señala que el argentino es un jugador genial a chispazos, con cuenta gotas, capaz de la genialidad más explosiva o la vulgaridad del ostracismo sobre el terreno de juego a tiempos iguales. Otra, sin embargo, apunta a que el ecosistema de la Juventus de Turín en particular y la Serie A en general no le es propicio; y el futbolista estrella de la Vecchia Signora se inclina por esta última vía para tomar la decisión más drástica: irse del equipo turinés.

Evidentemente, sean justificables y argumentables ambas suposiciones con respecto al 10 juventino lo que sí está claro es que a un jugador de sus características y capacidad no le van a faltar propuestas a la hora de buscar un cambio de aires; es más, tras coquetear en las dos últimas campañas con la renovación, ahora el argentino tiene pie y medio fuera de la escuadra bianconeri y hay hasta seis equipos, media docena de gigantes europeos, que lo quieren en sus filas.

Hemos venido contando que el Liverpool y Jürgen Klopp han tomado ventaja en esta iniciativa por La Joya, pero eso no quita para que el futbolista, que le gusta la propuesta red, prefiera ver todas las cartas sobre la mesa antes de decidirse. Por ahora y a la espera de que puedan sumarse equipos como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el PSG o el Bayern de Múnich, 90 min apunta que desde Inglaterra el propio equipo de Anfield, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal y Chelsea ya están llamando a su puerta.

Como decimos, al jugador sudamericano, que estaba llamado a suceder a Leo Messi en la Albiceleste, no le faltan propuestas y su intención es claramente tratar de dar un salto de calidad a su carrera en un fútbol que se adecúe mejor a sus características técnicas y creativas, siendo la Premier League y LaLiga sus preferencias. Dicen fuentes cercanas a su entorno que el jugador argentino no dejará el gigante italiano para jugar en la Bundesliga o la Ligue 1, lo que reduce sus opciones. En cualquier caso, por ahora en Inglaterra ya hay tortas por contratarlo y apunta a culebrón veraniego. No es para menos.