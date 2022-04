'OK' del Inter a Lukaku pero con una condición que no gusta en Tuchel

Romelu Lukaku no está viviendo el regreso deseado cuando decidió partir este verano desde Italia rumbo a Londres para volver a enfundarse la camiseta del Rüdiger por segunda vez en su carrera, pero su vuelta no está saliendo tal y como planeaba el belga. No encuentra sitio en el esquema de Thomas Tuchel, con el que ya ha tenido más de una pelea interna, tal y como informa Football Insider, y el ex del Manchester United y Everton, entre otros, quiere marcharse, como ya hizo públicamente el propio goleador pocas semanas antes de iniciarse el mercado invernal.

Ahora, y según informa este medo inglés, ha salido a la luz el interés del Inter de Milán de repescar al que vistiera durante dos temporadas (2019-2021) la camiseta neroazzurra ayudando a conquistar el ansiado Scudetto con sus 30 goles en los 44 partidos que jugó en la última temporada con los interistas. Por lo tanto, existen voluntad por ambas partes de que sus caminos vuelvan a cruzarse pero existe un problema.

El Inter de Milán no quiere un traspaso por Romelu Lukaku, lo quieren en calidad de cedido, algo que no convence en Londres debido a los 115 millones de euros que pagaron por su fichaje el verano anterior. Su salida la ven como algo inevitable dada la mala relación con el entrenador y sus bajos números con tan solo 12 goles en 36 partidos, y quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible por su venta. Quizás una formula de cesión con opción a compra sea lo mejor para los dos equipos.

Una delantera completamente renovada

Si finalmente encuentran la fórmula que beneficie a ambas partes y Lukaku llega al Giuseppe Meazza, el Inter podría formar la siguiente temporada una delantera completamente nueva, ya que, Paulo Dybala no seguirá en la Juventus y el equipo mejor colocado actualmente para fichar al jugador son los neroazzurros, para lo que darían salida a Alexis Sánchez, según la Gazzeta dello Sport.

Edin Dzeko, al igual que el belga, tampoco está cumpliendo con las expectativas generadas (12 goles en lo que llevamos de curso) y su permanencia está en el aire, y el bajo rendimiento de Lautaro Martínez provoca que los medios italianos le sitúen fuera de la Serie A, el Atlético de Madrid le sigue muy de cerca. Por lo que, la temporada 2022/2023 podría ser totalmente inédita para los interistas.