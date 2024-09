Plan arruinado para Ancelotti: adiós 2025 al proyecto del Madrid; Inter de Milan le renovó a su joya

Inter de Milan ha ido de menos a más en estos últimos años, logró clasificarse a Champions League, levantar el Scudetto y bajo el mando de Simone Inzaghi lograr posicionarse con el equipo de antaño. El valor agregado es la planificación que causó un impacto positivo al interior del club, la confianza está con los jugadores que fichan por los 'neroazzurri' y futbolistas como Denzel Dumfries están satisfechos en la institución. El tema es que su contrato vence en 2025 y el Inter ya tomó una postura al respecto.

Sonó en su momento en Real Madrid y hasta incluso la prensa había revelado que el lateral de Países Bajos era el candidato ideal para convertirse en jugador merengue, pero tanto el lateral como Inter ya tenían planes reservados, la extensión de contrato. El internacional con su selección fue capaz de asentarse en la banda y conseguir impactar tanto en aspecto defensivo como ofensivo, ganándose su lugar y la confianza de la dirección deportiva, que le renovará el contrato hasta 2028. De ese modo, el conjunto milanés asegura velocidad y garantía para la actual temporada.

Si hay un futbolista que ha cumplido con su parte y se ha comportado como el Inter de Milan quiso, ese es Denzel Dumfries. Según la información que arroja el periodista Fabrizio Romano a través de la red social ‘X’, el club le renovará el contrato. “Denzel Dumfries ha firmado un nuevo contrato con el Inter hasta junio de 2028. El contrato se firmará en los próximos días”, contó.

🚨⚫️🔵 Denzel Dumfries has agreed on new deal at Inter valid until June 2028! Contract set to be signed in the next days.



Dumfries was out of contract in June 2025 but new deal will now be valid for the next four years. pic.twitter.com/UNxCeVpNFQ