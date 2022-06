Pogba da la fecha y el Barça llora: Tuchel le quita su viejo sueño

Desde que Pogba terminó su contrato con el Manchester United siempre ha habido un equipo a la cabeza que ha tenido claro que iba a echar el resto por hacerse con sus servicios. Ese conjunto era la Juventus de Turín y pese a que de por medio se metieron otros clubes para preguntar por el jugador como el París Saint Germain, parece ahora más claro que nunca que el francés terminará firmando su regreso a la Serie A.

De hecho, el medio Sky Sport Italia ya habla incluso de fechas para la llegada de Pogba a Turín. Recientemente se produjo una reunión en Milán entre la Juventus y Rafaela Pimienta, que es la agente del futbolista francés, y en esta conversación trataron de cerrarse los últimos flecos de la incorporación. Quedó claro que el centrocampista no baraja otra opción que no sea el de unirse de nuevo a la Juve pero lo que no está aún cerrada es la duración que tendrá el contrato. Eso sí, será de larga duración ya que las discusiones oscilan entre los tres y los cinco años de vínculo entre ambas partes, algo que prácticamente llevaría al final de la carrera deportiva del ya ex del United.

Además, en esta reunión con tan buena sintonía entre ambas partes salieron unas fechas aproximadas para el anuncio oficial del regreso de Paul Pogba a la Juventus, y en cualquier caso sería antes de que arranque la pretemporada y los equipos empiecen a perfilar sus preparaciones. Así, entre el 5 y el 8 de julio el francés ya se estaría enfundando de nuevo la camiseta de la ‘Vecchia Signora’.

El sueño del Barça

Pero de este encuentro con Rafaela Pimienta también surgieron otros nombres de más futbolistas representados por la agente. Así, sobre la mesa se puso la opción de De Ligt y su marcha al Chelsea. El central de la Juventus, todavía de 22 años edad y por el que se pagaron más de 80 millones por él hace tres años al Ajax, se encuentra en la órbita del Chelsea. Los londinenses han visto cómo su zaga se queda huérfana tras las salidas de Rüdiger y Christensen, mientras que Azpilicueta y Marcos Alonso también pueden salir, así que piensan en De Ligt, un viejo sueño del Barça, como opción, aunque parece improbable dada la alta cláusula de rescisión que tiene.