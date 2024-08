Roma se lanza por un hecho histórico en la Serie A; cambia a Neymar por Dovbyk

Roma tiene todo acordado con Abdulhamid: sería el primer futbolista saudita en la Serie A

La temperatura en Roma está en ebullición. Y no es ninguna sorpresa. Pero en Trigoria, la cosa se ha calentado aún más con las últimas reuniones de mercado, cumbres nocturnas y nombres que saltan de sorpresa.



Además de las charlas sobre el centrocampista francés del Niza, Jeremie Boga, la loba habría recibido luz verde de un intermediario árabe para fichar a Saud Abdulhamid, lateral derecho de 1999 que milita en el Al-Hilal y es uno de los futbolistas más destacados de la Saudi Pro League. Abdulhamid está interesado en un posible traslado a Europa, ansioso por iniciar una nueva etapa y medirse en ligas más competitivas, incluso a costa de dejar un contrato más jugoso.



El precio de su fichaje es relativamente bajo (4 millones) y su nombre no excluye el de Assignon para una banda que necesita dos refuerzos tras la salida de Kristensen y la inminente salida de Karsdorp



La posible llegada del árabe a Fiumicino marcaría un hecho sin precedentes siendo el primero de su nacionalidad en jugar en el calcio.

🔵⚪️🎙️ @DiMarzio | #AlHilal right back Saud Abdulhamid 🇸🇦 is very close to join #Roma in deal cost Italian side €2.5m#Transfer #SaudiProLeague pic.twitter.com/hH4ylaHG8U