Su carrera brilla en Madrid y, aunque en Mánchester no lo quieren, la Juventus pagaría 25M por él

Poco podría imaginar que Mason Greenwood, tras ser descartado por Erik ten Hag en el Manchester United, viviera en Madrid -como jugador del Getafe- una etapa clave en su carrera, una etapa que ha vuelto a llenar su lista de pretendientes al más alto nivel.

En este sentido, y en una jugada que podría sacudir el mercado de fichajes, la Juventus está intensificando sus esfuerzos para asegurar los servicios del jugador inglés, el joven talento del Manchester United actualmente cedido al Getafe. Los informes indican que la vecchia signora está dispuesta a desembolsar una suma de alrededor de 25 millones de euros para asegurar al atacante, quien no entra en los planes de Ten Hag en Old Trafford.

Greenwood, de solo 22 años, ha impresionado a los aficionados y a los expertos del fútbol con su habilidad para marcar goles y su capacidad para desequilibrar las defensas rivales desde que irrumpió en la escena con el Manchester United.

En el Getafe ha mostrado destellos de su talento, adaptándose rápidamente al estilo de juego español y contribuyendo con goles importantes para el equipo. Su habilidad para crear oportunidades de gol y su instinto asesino frente al arco lo han convertido en uno de los jugadores más destacados de LaLiga.

La Juventus, que está en proceso de reestructuración tras una temporada decepcionante, ve en Greenwood una pieza clave para revitalizar su ataque y fortalecer su plantilla de cara al futuro.

Para el jugador inglés, un movimiento a la Juventus representaría un nuevo desafío en su carrera y la oportunidad de demostrar su valía en una liga tan competitiva como la Serie A. Con el club bianconero dispuesto a invertir en su talento, Greenwood podría convertirse en una pieza clave en el renacimiento del gigante italiano en los próximos años.

Manchester United's 22-year-old English striker Mason Greenwood, who is on loan at Getafe, is one of Barcelona, Atletico Madrid and Juventus' transfer targets this summer. pic.twitter.com/yYhrFSzA4C