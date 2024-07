Thiago Motta feliz: la venta del joven "maravilla" que deja a Todibo cerca de Juventus; Barça atento

El fichaje de Jean Clair Todibo por la Juventus está en plena marcha. Según informa Gianluca Di Marzio, el representante del central francés ya está en Turín para reunirse con Cristiano Giuntoli, el director deportivo de los 'bianconeri', y llegar a buen puerto para el traspaso del defensa del Niza. La oferta es por 5 años de contrato.



La necesidad de volver al primer plano en la serie A y en lo internacional presiona a Thiago Motta por tener un equipo competitivo. Por eso la búsqueda insistente con el ex central del Barça, que oficiará de competidor para el central de la Vecchia Signora Federico Gatti. Juve también está obsesionado por la llegada del neerlandés Koopmeiners y esta observando a Nico González, de la Fiorentina que también está en la mira del Atalanta



Pero para comprar hay que vender y ahi entra en escena Dean Huijser. El joven "maravilla" danés fue vendido al Bournemouth de la Premier League dejandole a Turín unos 18 kilos

Como ya demostró durante su cesión en la Roma el estilo de juego del neerlandés criado en Marbella encaja perfectamente con el tipo de defensores que le gustan a Andoni Iraola. Fuerte en el juego aéreo y con una excelente salida de balón. En su etapa con los Giallorossi, disputó 14 partidos y anotó 2 goles. El Vitality Stadium ya le tiene preparado un recibimiento cálido.

