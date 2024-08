Thiago Motta se olvida de Todibo y alucina: 100M en 2 fichajes para Juventus; Chiesa afuera

Con la táctica de ir a paso firme, la Juventus está cada vez más cerca de cerrar el fichaje de Koopmeiners: los últimos movimientos entre los agentes y el Atalanta han llevado a una nueva propuesta, aunque sea en parte una revisión de la oferta anterior.



Desde Bergamo aún no dieron el visto bueno a los 50 millones más 5 en bonus, desde Turín dejaron claro que están dispuestos a mejorar las condiciones para que se liberen pronto unos millones en bonus, con la misma disposición de subir la oferta hasta cerca de los 60 millones (la petición del Dea), diversificando aún más la parte variable del trato.

La Juve, en resumen, entra en su ofensiva final está para llevarse al neerlandés a corto plazo, contando con la total voluntad del jugador: el centroampista ya vació su taquilla en Zingonia y está esperando que se desbloquee la negociación entre el Atalanta y su futuro club. Giuntoli no quiere extender la operación más allá del fin de semana para cerrar el acuerdo: el agente del centrocampista está en Bergamo para acelerar los trámites con los intermediarios y llegar a la firma antes del Juve-Como en el kick off de la Serie A para los de Thiago Motta. En otro guiño hacia Koop, en el vestuario ya liberaron la camiseta número "7" para él.

Pese a ser una pieza clave en el gran año del conjunto de Gasperini, que terimnó con la coronación de la Europa League, tanto los tiffosi como la cúpula del equipo de Bérgamo sintieron una mini-traición que Koopmeiners decidiera bajarse de la final de la Supercopa Europea en Varsovia, donde el Madrid superó al Atalanta para alzarse con otro título.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus have improved their proposal for Teun Koopmeiners as Atalanta rejected €50m plus €5m add-ons package.



New bid worth €52m fixed fee plus €7m add-ons up to €59m package, as Juventus try to get the deal done.



Koopmeiners, waiting as it’s up to the clubs. pic.twitter.com/Ib1Zd5RQvw